Mercato - PSG : Le Qatar a tenté un transfert impossible !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis près d'une décennie, le PSG et Manchester City se livrent un duel à distance sur fond de rivalité entre le Qatar et les Emirates Arabes Unis. Une bataille perceptible sur le marché des transferts. Depuis la prise de fonction de QSI dans la capitale parisienne, aucune opération n'a été conclue entre les deux parties. La tentative de recruter Bernardo Silva paraissait quasi-impossible.

Adversaires en Ligue des champions ce mercredi soir, le PSG et Manchester City ne sont pas les meilleurs amis du monde, même si un rapprochement a été opéré ces derniers mois. La faute à la forte rivalité qui existe entre le Qatar, propriétaire du PSG, et les Émirats arabes unis, à la tête de Manchester City.

Salah au PSG ? L'ailier star fait couler beaucoup d'encre… La réponse s'annonce explosive ! 🔥

➡️ https://t.co/GTqRCC1aI3 pic.twitter.com/JTlrff8Aqg — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

Les deux formations s'évitent

Ainsi, les deux équipes évitent de se rapprocher, notamment dans le domaine des transferts. Depuis 2011, et l’arrivée de QSI au PSG, aucun transfert n’a vu le jour entre les deux formations. Une donnée qui n’a pas empêché Luis Campos de tenter le coup Bernardo Silva.

Bernardo Silva a été ciblé

« L’appel de Luis Campos ? C’est un ami. Professionnellement, c’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup aimé travailler. Il m’a beaucoup aidé à Monaco. On parle souvent. On a parlé, c’est vrai. Moi, j’étais bien à City. C’est le club qui m’a donné des titres et la Ligue des Champions. Je me sentais bien. Je suis très heureux » a confié le milieu de terrain portugais dans un entretien accordé à Téléfoot sur TF1.