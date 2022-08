Foot - Mercato - PSG

En pleine affaire Pogba, Galtier lâche un aveu sur le recrutement

Publié le 29 août 2022 à 23h15 par La rédaction mis à jour le 29 août 2022 à 23h21

L’affaire de Paul Pogba secoue le monde du football alors qu’une enquête a été ouverte en France pour « extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée ». Au cours d’un entretien avec Europe 1, Christophe Galtier a été interrogé sur ce sujet épineux et a notamment évoqué les réflexions qu'il pouvait avoir avec Luis Campos sur le mercato concernant l'entourage des joueurs.

Alors que l’affaire Paul Pogba enflamme l’actualité du football, une enquête a été ouverte en France pour « extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée ». Cette situation pourrait inciter les dirigeants des clubs à faire plus attention sur l’entourage des joueurs.

« Ça fait partie des bases de la réflexion »

Lors d’un entretien pour Europe 1 , Christophe Galtier a été interrogé sur l’affaire Paul Pogba, et plus globalement sur l'influence des entourages sur les choix qui pouvaient être réalisés sur le mercato. « Ça fait partie des bases de la réflexion, automatiquement. L'environnement familial, l'environnement professionnel, la psychologie du joueur », reconnaît l'entraîneur du PSG.





