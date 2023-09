Mercato : Le PSG tape dans le mille, il jubile

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique. Alors qu'il a connu le coach espagnol en sélection, Fabian Ruiz est très heureux de le retrouver à Paris. Malgré son calvaire avec l'Espagne, le milieu de terrain du PSG a validé le choix Luis Enrique.

A la peine lors de la deuxième partie de saison 2022-2023, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour remplacer le coach français, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos - respectivement président et conseiller football parisiens - ont opté pour Luis Enrique, qui est arrivé à Paris avec une philosophie de jeu très offensive.

Fabian Ruiz valide l'arrivée de Luis Enrique

Lors d'un entretien accordé à EFE , Fabian Ruiz s'est prononcé sur l'arrivée de Luis Enrique au PSG. D'après le milieu de terrain de l'Espagne, le club de la capitale a fait le bon choix en recrutant l'ancien sélectionneur de la Roja .

Transferts - PSG : Il dénonce un mauvais choix pour Mbappé https://t.co/v5K8Q7PSgj pic.twitter.com/XJdKDJZFYL — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

«Je suis heureux de l'avoir à Paris avec nous»