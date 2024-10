Mercato : Le PSG a signé le prochain Guardiola ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

D'ici le prochain mercato hivernal, le PSG pourrait annoncer une multitude de prolongations, à commencer par Luis Enrique. Le coach espagnol aurait déjà étiré son bail de deux saisons. Une manière de s'inscrire sur la durée. S'il va au bout de son contrat, il battra le record de longévité pour un entraîneur recruté par le Qatar, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais selon un journaliste.

Le deal est bouclé. Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique aurait accepté de prolonger son contrat de deux ans, même s’il a demandé aux journalistes de rester patient et d’attendre l’officialisation. Désormais lié au club parisien jusqu’en juin 2027, il pourrait devenir l’entraîneur parisien recruté par le Qatar à la plus longue longévité. Un record détenu par Laurent Blanc (2013-2016).

PSG, OM… Un proche de Pogba lâche une énorme surprise https://t.co/zrV3fLOI6b pic.twitter.com/pKXiabBaRO — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Le PSG n'a pas attendu la fin de la saison

Heureux à Paris, maître du projet sportif, Luis Enrique a tout pour être épanoui. Le Qatar a pris le risque de lui confier les rênes et de donner la trajectoire à suivre. Les résultats sont prometteurs avec une demi-finale de Ligue des champions, et un doublé sur la scène nationale. Mais que faire en cas de bilan décevant à la fin de la saison ? La direction du PSG a pris la décision de mettre fin au débat avant même le terme de cet exercice. Signe de la confiance aveugle accordée à Luis Enrique.

Luis Enrique va imiter Guardiola ?

Pour Laurent Hess, cette prolongation n’est pas une si mauvaise chose car elle permet au PSG de se projeter avec un entraîneur talentueux à l’instar de Manchester City avec Pep Guardiola. « Si je ne suis pas convaincu par Luis Enrique, je demande tout de même à voir, car un club ne se construit pas en quelques mois. Avant de remporter la C1, il avait fallu quelques années au Chelsea de Roman Abrahmovic. Idem pour le Manchester City de Pep Guardiola. On verra si Luis Enrique marchera sur les traces de son ancien coéquipier au Barça. Une certitude : il connait le chemin pour gagner. Luis Enrique a l'expérience, le charisme et la poigne. Et à un moment donné, il faut bien que le PSG arrête de changer de coach chaque été » a déclaré le journaliste de But Football Club.