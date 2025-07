Mercato : Le nouveau Désiré Doué au PSG, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain continue de cibler les meilleurs espoirs du football français pour bâtir un projet basé sur la jeunesse. Après avoir misé sur des profils comme Désiré Doué, le club de la capitale suivrait Maghnes Akliouche. Le joueur de l’AS Monaco coche toutes les cases du profil recherché par Luis Enrique et son staff selon un ancien international algérien.

Formé à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche a franchi un cap la saison dernière, enchaînant les titularisations et les performances convaincantes en Ligue 1. À 23 ans, le milieu offensif s’impose comme l’un des meilleurs créateurs de sa génération. Ce n’est donc pas un hasard si le PSG a activé cette piste, en quête de profils jeunes, techniques et capables d’évoluer dans un système fluide et offensif. Par contre, l'AS Monaco a fait savoir qu'il n'envisageait pas de le libérer pour moins de 70M€.

Akliouche, le gros coup du PSG ? Ancien buteur de l’équipe d’Algérie, Chérif Oudjani voit d'un très bon œil un départ d'Akliouche au PSG. « Le Paris Saint-Germain a les moyens de s’aligner sur un transfert élevé et de lui offrir un salaire attractif. Sur le plan sportif, le club mise de plus en plus sur la jeunesse, comme en témoigne l’une des moyennes d’âge les plus basses d’Europe la saison dernière. Je pense qu’Akliouche est naturellement attiré par le PSG : il est né en Île-de-France, et l’exemple de Désiré Doué, parti de Rennes pour réussir à Paris, a peut-être fait germer des idées. Un départ au PSG représenterait, à n’en pas douter, une progression » a-t-il déclaré.