Mercato : Du lourd est annoncé pour la prochaine recrue du PSG

Attendu vendredi à Paris pour signer son contrat avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a marqué de son empreinte son passage au Napoli. Tous ceux qui l'ont croisé sur les pelouses de Serie A mettent en avant ses incroyables qualités de percussion, son physique imposant, mais aussi son sérieux. Des qualités dont devrait profiter la formation de Luis Enrique.

Jour d’officialisation. Sauf incroyable retournement de situation, Khvicha Kvaratskhelia devrait signer son contrat avec le PSG dans les prochaines heures. Arrivé en provenance du Napoli, l’ailier de 23 ans rejoindra par la suite le centre d’entraînement du club parisien et partira à la rencontre de ses nouveaux coéquipiers. En Italie, ils sont dithyrambiques sur Kvaratskhelia qui, en l’espace de deux ans et demi, est parvenu à laisser son empreinte dans l’histoire du Napoli.

Un coup de maîtres en silhouette ! Le PSG pourrait frapper fort avec Kvaratskhelia et un gros mouvement pour Kolo Muani 🔥

La jolie pioche du PSG

Aujourd’hui à Palerme, Thomas Henry a croisé sa route 15 août 2022 (2-5). La date de ses débuts avec le Napoli. « Je m’en souviens bien. Le coach nous avait prévenus du danger qu’il représentait. Il nous avait un peu démolis, rappelle-t-il. Par son dribble, ses feintes de frappe, il se révèle déstabilisant pour son vis-à-vis qui se retrouve parfois sur les fesses. En Italie, les défenseurs ne sont pourtant pas des enfants de chœur, mais rares sont ceux à avoir trouvé la parade pour le contrer. Il excelle dans de nombreux domaines et va faire très mal en Ligue 1. » a-t-il confié.

« Il va apporter au PSG »

Ancien joueur du Milan AC, Olivier Giroud est du même avis. « Il est assez imprévisible, très fort en un contre un avec cette facilité à éliminer, mais également altruiste, confie le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Il me plaît bien et va apporter au PSG par son aptitude à faire marquer et à se montrer, lui-même, décisif. » a confié l’attaquant tricolore au Parisien. Le PSG n’en espérait pas tant.