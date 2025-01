PSG - OM : Un fiasco historique est évité !

Thomas Bourseau

Le PSG et l’OM comptent à eux deux 25 Coupes de France. Ils sont les deux clubs les plus titrés de la compétition. Et pourtant, les Parisiens ont frôlé l’élimination dès les 16èmes de finale, une issue que n’a pas pu éviter l’Olympique de Marseille au terme d’un tour dramatique pour les clubs de l’élite. Explications.

Les 16èmes de finale de Coupe de France ont rendu leur verdict. Et c’est l’hécatombe pour les clubs de Ligue 1. Au terme de ce stade de la compétition, il ne reste déjà plus que 8 clubs de l’élite du football français en lice pour la victoire finale.

Un triste bilan pour les clubs de Ligue 1

Comme L’Équipe le précise dans ses colonnes du jour ce jeudi, c’est le plus faible total depuis l’édition 2020/2021 au niveau de la présence des clubs de Ligue 1 en 1/8ème de finale de la Coupe de France. A l’époque, on comptait 7 représentants de l’élite. D’ailleurs, sur les dix dernières saisons et donc campagnes de Coupe de France, 9,3 équipes de Ligue 1 étaient passaient le stade des 16èmes de finale de la coupe nationale.

L’OM et le PSG sont les deux équipes les plus titrées de la compétition, Paris seul rescapé

Roberto De Zerbi avait évoqué au fil de la campagne son souhait de remporter le Saint-Graal. Un trophée qui échappe à l’OM depuis 1989, la dixième Coupe de France de son histoire. Contre le LOSC, les hommes de De Zerbi se sont inclinés (1-1 puis 3-4 aux tirs au but) mardi soir. Mercredi, contre le club de N3 du FC Espaly, le PSG a frôlé la correctionnelle en inscrivant deux buts en bout de match (4-2). Avec ses 15 titres de Coupe de France, le Paris Saint-Germain est le club le plus titré du pays devant l’OM. Une élimination des deux équipes aurait été tant historique que catastrophique à ce stade de la compétition.