PSG : «C'est impossible», Luis Enrique pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a affronté Espaly en 16ème de finale de la Coupe de France. Mis en difficulté par son adversaire, le club de la capitale s'est finalement imposé 4-2, et ce, grâce à deux buts inscrits en fin de match. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a analysé la victoire du PSG, avant de se prononcer sur l'état de la pelouse du stade Marcel-Michelin.

«C’est presque impossible de pratiquer un bon football»

« Vos joueurs avaient-ils la tête ailleurs ? Pas du tout. Plusieurs clubs de Ligue 1 se sont fait éliminer cette semaine. C’est une compétition très compliquée. C'est encore plus difficile avec l’absence de la VAR, puisqu’une erreur d’arbitrage potentielle est impossible à corriger. C’est une compétition très particulière, et Espaly a été à tout moment dans son match. Il y aurait pu y avoir match nul et des tirs au but pour nous départager. Je souligne le fait que c’est un stade qui est très bien pour le rugby, mais c’est presque impossible de pratiquer un bon football, car le ballon rebondit tout le temps », a pesté Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.

«Le terrain n’était pas dans les bonnes conditions»

« Je ne veux pas utiliser ça comme une excuse et nous devons jouer là où c’est choisi. C’est une très belle compétition, avec de plus petites équipes qui affrontent les plus grosses. Mais pour le bien de tous, les conditions mériteraient d’être meilleures, et elles n’étaient pas idéales. Le terrain n’était pas dans les bonnes conditions pour du football », a conclu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.