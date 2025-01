Mercato : Après Kvaratskhelia, le PSG va boucler un transfert en urgence ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a, peut-être, trouvé la solution pour acter le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus. Ce vendredi, la tendance était à un transfert définitif de Cher Ndour au Besiktas. Cette opération pourrait permettre de libérer un quota et de permettre le prêt de l'international tricolore, qui a déjà signé son contrat.

Alors que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia a été officialisé ce vendredi, le PSG va pouvoir se concentrer pleinement sur un autre dossier chaud : le prêt de Randal Kolo Muani. Dans un monde parfait, le club parisien aurait, aussi, annoncé le prêt de l’attaquant tricolore à la Juventus. Mais le PSG n’a pas prêté attention à une règle spécifique.

Il y a urgence !

En effet, un club ne peut prêter plus de six joueurs dans le même temps. Or, le PSG a cédé Xavi Simons, Carlos Soler, Renato Sanches, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Cher Ndour. Autrement dit, la formation doit rappeler l’un de ses joueurs ou négocier une vente pour permettre à Kolo Muani de s’engager avec la Juventus.

Un transfert surprise se prépare

Comme indiqué par L’Equipe, le PSG tente de trouver une solution au plus vite. Elle pourrait venir de Cher Ndour. Ce vendredi, le club de la capitale était en discussions avancées un club italien pour la vente du milieu de terrain de 20 ans, actuellement prêté au Besiktas. Peu utilisé au PSG, Ndour pourrait rendre un grand service aux dirigeants parisiens.