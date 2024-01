Mbappé - PSG : Le pari de Luis Enrique est payant

Amadou Diawara

Depuis la fin du duel contre Newcastle le 28 novembre, Luis Enrique a décidé de recentrer Kylian Mbappé. Et pourtant, le PSG a recruté deux attaquants de pointe l'été dernier : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Alors que le club parisien est invaincu depuis cette rencontre, le choix de Luis Enrique est payant.

Comme l'a laissé clairement entendre Kylian Mbappé (25 ans) la saison dernière, il n'est pas totalement épanoui lorsqu'il évolue en tant qu'avant-centre, ne voulant pas faire partie du « pivot gang » . Pour combler son numéro 7 et lui permettre d'évoluer sur l'aile gauche, sa position préférentielle, le PSG a recruté deux nouveaux buteurs : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos (22 ans). De surcroit, Luis Campos a finalisé le transfert de Neymar (31 ans) vers Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€.

Le PSG annonce du lourd pour ce crack https://t.co/7gtjHKNfo9 pic.twitter.com/Jv17BW8uR9 — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé

Toutefois, Luis Enrique n'a jamais réussi à trouver la bonne formule avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani (25 ans). Et après avoir alterné entre les deux en début de saison, le coach du PSG a finalement décidé de les reléguer au rôle de remplaçant. En effet, Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé depuis la fin de la confrontation face à Newcastle le 28 novembre au Parc des Princes (1-1). Et il semble être satisfait par ce choix, puisque son numéro 7 n'a jamais quitté l'axe de son attaque depuis cette rencontre.

Le PSG est invaincu depuis ce changement

Malgré sa réticence à jouer à la pointe de l'attaque du PSG la saison dernière, Kylian Mbappé ne rechigne pas ces dernières semaines. D'ailleurs, la décision de Luis Enrique de recentrer sa star est payante. En effet, le PSG est invaincu depuis le changement de poste de Kylian Mbappé : 7 victoires et 2 nuls.