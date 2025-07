Mbappé - PSG : La promesse qui va faire du bruit au Real Madrid...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils en ont joué des matchs ensemble au PSG. Pendant six longues saisons, Marco Verratti et Kylian Mbappé ont été partenaires sur le terrain. Que ce soit sur ou en dehors, le capitaine de l'équipe de France est un garçon en or, à l'instar de Neymar. D'ailleurs, il finira par remporter la distinction individuelle tant attendue... éventuellement avec le Real Madrid.

Au cours de sa carrière, Kylian Mbappé a régulièrement figuré dans le top 10 au classement du Ballon d'or avec des 4ème et 3ème places en 2018 et 2023. Néanmoins, et alors que son ami de toujours Ousmane Dembélé semble promis au Saint-Graal individuel pour cette édition 2025 le 22 septembre prochain de par ses performances personnelles et collectives avec le Paris Saint-Germain cette saison, Mbappé est toujours en quête de son premier Ballon d'or.

Kylian Mbappé : «Il me reste le Ballon d’or» Pendant un long échange avec Mouloud Achour dans le cadre d'une interview pour Clique X en décembre dernier, Kylian Mbappé s'attardait sur les objectifs restants à atteindre en club et en sélection... sans oublier le tant désiré Ballon d'or. « Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça. Il me reste bien sûr des trophées. L’Euro avec l’équipe de France, j’aurais voulu les JO mais je n’ai pas pu les faire à Paris. Mais pourquoi pas faire les JO un jour. Les trophées individuels, c'était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c'est un objectif. (…) J’ai remporté quasiment tous les trophées individuels. Il me reste le Ballon d’or ».