Officiel : Le grand changement annoncé pour Kylian Mbappé !

C’est donc face au PSG, à la Coupe du monde des clubs, que Luka Modric a disputé son dernier match avec le Real Madrid. Le Croate a depuis rejoint le Milan AC, laissant notamment derrière le numéro 10 vacant chez les Merengue. Il n’est toutefois pas resté libre très longtemps puisque comme cela a été annoncé ces derniers jours, Kylian Mbappé vient de le récupérer.

« Il lui va très bien »

Voir Kylian Mbappé avec le 10 au Real Madrid, ça a donc fait polémique. Mais pour Fred Hermel, ça n'a pas lieu d’être, c’est même tout à fait logique. « Il est vrai que, compte tenu de son poste et de ses qualités footballistiques, Güler semble le plus adapté, mais porter le numéro 10 dans le dos n'est pas comme porter le numéro 2 pour un latéral droit, ni même le numéro 9 pour un avant-centre. Il y a quelque chose de magique, voire de spirituel, dans ce numéro mythique. Et on ne peut pas le donner à un jeune remplaçant depuis deux ans. Sans parler, bien sûr, de l'impact économique d'un tel choix, notamment en raison des ventes importantes de maillots. Pour toutes ces raisons, le numéro 10 revient à Kylian Mbappé. Mon compatriote le porte déjà en équipe de France et, honnêtement, il lui va très bien. Le numéro 10 est aussi un signe de leadership, et l'attaquant le démontre à chaque occasion. Comme dernièrement, lorsqu'il était le seul du groupe, avec Lunin, à assister aux adieux de Lucas Vázquez. Le numéro 10, pour un 10 ! », avait expliqué le journaliste pour AS.