Mbappé : Sa victime colossale au Real Madrid !

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a endossé le costume de leader de l’attaque madrilène. Alors que Rodrygo est sur le départ, Vinicius Jr lui, a perdu de l’influence dans le jeu du club merengue depuis la venue du Français. Pour beaucoup de supporters madrilènes, le Bondynois a largement dépassé le statut du Brésilien à Madrid.

Plus rien ne semble aller du côté des stars du Real Madrid. En effet, ça coince pour la prolongation de Vinicius Jr, qui souhaiterait gagner un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé. Mais du côté des supporters et des dirigeants du Real Madrid, on est pas de cet avis : après une saison réellement décevante d’un point de vue personnel, l’ailier brésilien doit se remettre dans le sens de la marché avant de prétendre à de gros chiffres.

« Il n’est pas en position de réclamer ce qu’a Mbappé » Journaliste pour la Cadena SER, Julio Pulido explique ce gros problème du côté du club madrilène : « Les supporters du Real Madrid commencent à se lasser de certaines attitudes de Vinicius. Il n’est pas en position de réclamer ce qu’a Mbappé (…) Il donne au Real Madrid des raisons de ne pas le prolonger », confie-t-il. « S’il n’a pas cédé à ces légendes du Real Madrid (Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos qui demandaient plus d’argent pour prolonger, ndlr), Florentino acceptera une offre de l’Arabie saoudite et c’est tout », ajoute un autre journaliste, Santi Ovall.