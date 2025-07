Mbappé : Le divorce que personne n’a vu venir !

En débarquant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé son rêve. Mais après seulement une saison, des tensions commencent déjà à apparaître dans le vestiaire. Vinicius Jr réclamerait notamment le même contrat que le Français. Le club madrilène refuserait toutefois de lui offrir, ce qui pourrait conduire à un divorce entre les deux parties.

Un divorce à venir avec le Real Madrid ?

Comme le rapporte SPORT, les choses commenceraient à devenir tendues entre le Real Madrid et Vinicius Jr, qui s’estimerait moins bien valorisé que Kylian Mbappé. La nouvelle phase des négociations pourrait d’ailleurs geler un peu plus les discussions entre le club et la star. Si le dossier n’est pas rapidement réglé, un divorce pourrait avoir lieu entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Ce cas de figure était inimaginable il y a encore quelques semaines. Sans le vouloir, Kylian Mbappé est en train de semer la zizanie chez les Merengue.