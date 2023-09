Mbappé, Neymar… Un joueur balance sur les stars du PSG

Benjamin Labrousse

Réputé pour son très bon centre de formation, le PSG a vu plusieurs anciens Titis se perfectionner aux quatre coins de l’Europe. C’est le cas notamment pour Moussa Diaby, qui après plusieurs saisons de haute volée avec le Bayer Leverkusen, s’est engagé avec Aston Villa cet été. L’ailier français s’est d’ailleurs confié sur le fait d’avoir côtoyé plusieurs vedettes à Paris.

Si aujourd’hui, le PSG voit l’éclosion d’un énorme talent en la personne de Warren Zaïre-Emery, le club de la capitale a longtemps été décrié quant à la gestion de ses jeunes. Auteur de 34 matchs sous les couleurs du PSG, Moussa Diaby avait quitté Paris en 2019 afin de gagner du temps de jeu avec le Bayer Leverkusen. Dans un entretien accordé au Mirror , le joueur désormais âgé de 24 ans s’est confié sur le fait d’avoir évolué aux côtés de stars comme Kylian Mbappé ou encore Neymar à Paris.

Le PSG lâche 50M€ et sauve un joueur https://t.co/KzPCXVmpAC pic.twitter.com/8I0KebjGRX — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

« J'ai vu qu'ils avaient une grande passion »

« J'avais 13 ou 14 ans quand j'ai signé à l'académie et il y avait beaucoup de grands joueurs. Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani... la liste était longue. Je les ai donc observés » , raconte Moussa Diaby. « Je les observais tous les jours - pour apprendre. J'ai vu qu'ils avaient une grande passion. J'ai appris comment ils se déplaçaient et j'ai vu comment ils abordaient chaque match qu'ils jouaient. Cela ne s'est pas fait rapidement. Il faut regarder, regarder et regarder encore si l'on veut être au même niveau. Ensuite, quand on est soi-même sur le terrain, il faut prendre son temps. Tout le monde n'a pas les mêmes qualités » .

« Mbappé est un excellent joueur, mais il n'est pas comme Di Maria ou Cavani »