PSG : Luis Enrique se prononce sur une grosse galère

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a annoncé qu'il allait devoir se passer des services de de Nuno Mendes pour encore quatre mois, Luis Enrique a été interrogé à ce sujet. Mais le coach parisien, qui refuse de tirer la sonnette d'alarme malgré les nombreux pépins physiques en défense, continue de faire bonne figure.

Ces derniers jours, par le biais d'un communiqué, le PSG avait annoncé une dure nouvelle au sujet de Nuno Mendes qui était déjà out depuis le début de la saison : « Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du PSG a pris la décision d'effectuer une intervention chirurgicale vendredi en Finlande. Sa période d'indisponibilité est estimée à quatre mois », a précisé le club de la capitale.

Luis Enrique remplace Christophe Galtier, un joueur du PSG valide https://t.co/N0scL1n7LJ pic.twitter.com/nddNlhNBPG — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Mendes a été opéré

De son côté, le latéral gauche portugais a donc été opéré avec succès vendredi, mais il ne reviendra avant minimum quatre mois à la compétition avec le PSG. Une blessure longue durée à laquelle se rajoute cette de Presnel Kimpembe, lui aussi sur le flanc depuis un bon moment.

« Je n’ai pas à me plaindre »