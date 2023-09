Gros coup dur à Paris, le PSG n'a aucun regret

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG doit se passer des services de Nuno Mendes pour au moins quatre mois, Luis Enrique a été interrogé sur le fait que le secteur défensif semble assez peu fourni. Mais le coach parisien ne regrette absolument pas de n'avoir pas demandé de renforts supplémentaires en défense et sa satisfait pleinement de son effectif.

Déjà absent depuis le début de la saison, Nuno Mendes ne devrait pas rejouer avec l'année prochaine. Par le biais d'un communiqué, le PSG annonçait effectivement que son latéral gauche allait se faire opérer : « Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du PSG a pris la décision d'effectuer une intervention chirurgicale vendredi en Finlande. Sa période d'indisponibilité est estimée à quatre mois ». Un coup dur pour le PSG.

Le PSG a peu de solutions après la blessure de Nuno Mendes

Déjà privé de Presnel Kimpembe, le PSG semble effectivement un peu limité quantitativement parlant sur le plan défensif. Lucas Hernandez et Milan Skriniar ont bien débarqué cet été, mais dans le sens inverse, Sergio Ramos, Juan Bernat et El Chadaille Bitshiabu sont partis. Par conséquent, l'absence prolongée de Nuno Mendes ne semble pas faire les affaires de Luis Enrique, qui a peu d'options dans ce secteur de jeu et pourrait faire appel à Layvin Kurzawa, ou alors aligner Marquinhos à gauche afin de faire souffler Lucas Hernandez.

«Je n’ai pas à me plaindre au vu de l’effectif dont je dispose»