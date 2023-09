Le PSG annonce un «objectif» à 50M€ sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas chômé pour renforcer son secteur offensif en travaillant jusque dans les dernières heures du mercato. C'est ainsi que Bradley Barcola a notamment débarqué la veille de la fermeture du marché en provenance de l'OL pour un transfert avoisinant les 50M€. Présent en conférence de presse, Luis Enrique confirme qu'il s'agissait d'un objectif prioritaire.

Pour une fois, il est difficile de critiquer le mercato du PSG qui s'est démené afin de construire un effectif beaucoup plus cohérent et se séparant notamment de plusieurs stars afin de miser sur des joueurs qui paraissent plus collectifs. Le tout géré par Luis Enrique qui succède à Christophe Galtier sur le banc. Le club de la capitale a notamment drastiquement renforcé son secteur offensif en s'activant jusque dans les dernières heures du mercato comme en témoignent la signature de Randal Kolo Muani qui s'est joué à la minute près. C'était moins chaud pour Bradley Barcola, mais l'ailier de l'OL a tout de même débarqué la veille de la fermeture du marché pour quasiment 50M€.

Luis Enrique voulait absolument Barcola

Il faut dire que c'était une vraie priorité pour le PSG. Présent en conférence de presse, Luis Enrique confirme qu'il a fait le forcing pour le joueur formé à l'OL. « Barcola, c'était un objectif de la direction sportive du club, le mien aussi. Il avait seulement joué les derniers six mois à l'OL, mais il avait clairement montré son niveau. Ça fait quelques semaines qu'il est avec nous, il confirme ses caractéristiques. Il a beaucoup de capacité pour dribbler, avec une très bonne frappe », confie l'entraîneur parisien.

Des débuts remarqués contre l'OM

Et pour le moment, Bradley Barcola justifie le fait d'avoir été érigé en priorité par le PSG. Titulaire contre l'OM pour la première fois sous la tunique parisienne, l'international espoirs a impressionné dans le couloir gauche, faisant passer une sale soirée à Jonathan Clauss. Luis Enrique peut donc être satisfait de son choix.