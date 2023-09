Mbappé, Messi, Haaland... Il fait un choix étonnant pour le Ballon d'Or

Amadou Diawara

Etincelants lors de la saison 2022-2023, Erling Haaland, Leo Messi et Kylian Mbappé font logiquement partie de la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Interrogé sur le sujet, Ståle Solbakken a tranché sur la question. Et à en croire le sélectionneur de la Norvège, la Pulga devrait remporter le Graal pour la huitième fois de sa carrière.

Il y a quelques jours, France Football a dévoilé la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Sans surprise, Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont la possibilité de remporté cette distinction personnelle de meilleur joueur de la saison 2022-2023. En effet, Erling Haaland a réalisé une grosse saison avec Manchester City avant de remporter la Ligue des Champions. Lionel Messi s'est illustré avec l'Argentine, en remportant la Coupe du Monde. Et Kylian Mbappé a permis à la France de se hisser en finale de la compétition au Qatar, avant de se montrer sous son meilleur jour contre l' Albiceleste , inscrivant un triplé avant de transformer son tir au but.

La Norvège vote Messi pour le Ballon d'Or

Présent en conférence de presse ce samedi avec la Norvège, le sélectionneur Ståle Solbakken a pris position. Et s'il voit Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland sur le podium du Ballon d'Or, il a estimé que la Pulga allait être sur la marche la plus haute ; et non, son compatriote et protégé.

Haaland est zappé par son sélectionneur