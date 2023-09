Il l'annonce, ce joueur du PSG a un «potentiel extraordinaire»

Jean de Teyssière

Vendredi, l'Espagne a atomisé la Géorgie (7-1) lors de son troisième match du groupe A des éliminatoires de l'Euro 2024. Alvaro Morata a inscrit un triplé, tandis que le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, s'est montré très à son avantage, réalisant un match référence, son meilleur sous les couleurs de la Roja. De quoi donner des idées à Luis Enrique ? Son successeur à la tête de la sélection, Luis de la Fuente, est en tout cas sous le charme du milieu de terrain de 27 ans.

Fabian Ruiz ne bénéficiait pas de la confiance de Luis Enrique lorsque celui-ci était le sélectionneur de la Roja. Tout le contraire de Luis de la Fuente, qui en fait un élément important de la sélection espagnole. Et le milieu de terrain du PSG le lui rend bien, puisqu'il a réalisé une très belle prestation face à la Géorgie lors des éliminatoires de l'Euro 2024 (7-1).

Le gros match de Ruiz

Certes, il ne s'agissait que de la Géorgie en face, mais l'Espagne a fait le travail, et après avoir perdu face à l'Écosse en mars dernier (0-2), les hommes de Luis de la Fuente étaient déjà un peu en danger dans ce groupe A. Mais Fabian Ruiz, qui fait partie des hommes forts du nouveau sélectionneur, a réalisé une partition presque parfaite. Une passe décisive (deux si l'on compte le but contre son camp de Solomon Kvirkvelia sur un centre du milieu de terrain du PSG), et il aurait même pu marquer, mais son but a été refusé pour un hors-jeu. D'ailleurs, c'est lui qui a dicté le tempo de l'équipe et il l'a bien fait.

« Il a un potentiel extraordinaire »