Mbappé - Luis Enrique : Catastrophe au PSG ? Il répond cash

Vendredi soir, Luis Enrique a pris la décision de remplacer Kylian Mbappé à la mi-temps du match de Ligue 1 face à l’AS Monaco (0-0). Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir, même si les deux hommes se sont calmement expliqués le samedi matin. Futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, Takefusa Kubo (Real Sociedad) a d’ailleurs abordé le sujet ce lundi.

Un choc. A Louis-II vendredi soir, Luis Enrique prenait la décision de remplacer Kylian Mbappé par Randal Kolo Muani dès la mi-temps. Si le numéro 7 a regagné, à la surprise générale, les tribunes lors du second acte, ce choix de l’entraîneur du PSG a provoqué une polémique à Paris. Samedi matin, Luis Enrique et Kylian Mbappé se sont néanmoins expliqués au terme d’une discussion apaisée.

«Un monstre», le PSG balance en privé sur Mbappé https://t.co/tAvpegl7Ki pic.twitter.com/994GYkyrtL — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Mbappé et Luis Enrique se sont expliqués

Selon plusieurs médias, le coach du PSG aurait simplement expliqué au numéro 7 qu’il souhaitait anticiper son départ en fin de saison, en exploitant d’autres joueurs que lui, notamment en Ligue 1. Mbappé aurait d’ailleurs accepté ces explications, et serait focalisé sur cette fin de saison avec le PSG. Ce mardi soir, le club parisien affronte la Real Sociedad dans le cadre du match retour des 8èmes de finales de la Ligue des Champions (victoire parisienne 2-0 à l’aller). De quoi laisser présager une perturbation au sein de la formation du PSG en raison de ce « cas Mbappé » ?

« On n’y pense pas on ne pense qu'à nous »