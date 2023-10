Mbappé déclenche une polémique, un joueur de Ligue 1 vide son sac

Alexis Brunet

Le PSG a remporté les trois points face à Brest dimanche après-midi, mais il a aussi gagné une nouvelle polémique. En effet, lors de sa sortie, Kylian Mbappé a chambré le public du Stade Brestois, en montrant avec ses doigts le nombre de buts qu'il avait marqué, ce qui n'a pas été très apprécié. Depuis de nombreux acteurs se prononcent sur cet évènement. Pour Adrien Thomasson c'est clair, le champion du monde n'avait pas à faire ça.

Luis Enrique l'avait dit, il s'attendait à un match compliqué face à Brest dimanche après-midi. Le coach du PSG a eu raison, pour bien des raisons. En effet, ses joueurs ont eu du mal à venir à bout du Stade Brestois. Les Parisiens se sont imposés en toute fin de match, grâce au doublé de Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale a aussi été touché par une nouvelle polémique.

Thomasson condamne le geste de Kylian Mbappé

C'est Kylian Mbappé qui fait polémique cette fois. Le champion du monde est accusé d'avoir chambré le public du Stade Brestois, en montrant avec ses doigts le nombre de buts qu'il avait marqué. Depuis cet évènement, de nombreux acteurs donnent leur avis sur le sujet. C'est le cas d'Adrien Thomasson, au micro de Prime Video , qui a condamné l'attitude de l'attaquant. « Pour moi, même s’il y a eu des insultes contre Hakimi et qu’il voulait le défendre, il marque son but, fait gagner son équipe, et devait s’arrêter là. Je pense qu’il en a fait beaucoup, ce n’est que mon opinion, mais je pense que même lorsqu’il est sorti du terrain, il ne devrait même pas s’attarder sur ce genre de commentaires de l’extérieur. »

PSG : Mbappé fulmine et reçoit un message fort ! https://t.co/A9JlkKSa6m pic.twitter.com/rpnV5y1oh7 — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Thomasson admet que c'est compliqué de jouer à Brest