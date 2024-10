Mbappé accusé de viol : Le PSG hallucine en interne !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé fait l’objet d’un nouveau scandale en ce moment. Sorti en boîte de nuit en Suède il y a quelques jours, l’international français a été accusé de viol ces dernières heures. Si l’attaquant du Real Madrid a chargé le PSG après la divulgation de l’information, le club de la capitale se veut assez surpris par les accusations à l’encontre de la star de 25 ans.

Un nouveau scandale frappe Kylian Mbappé en ce moment. Sorti en boîte de nuit en Suède il y a quelques jours, l’attaquant du Real Madrid est désormais accusé de viol. Les médias suédois Aftonbladet et Expressen assurent que la star de 25 ans est visée par une enquête pour « viol et agression sexuelle » et serait considéré comme « raisonnablement suspect ». Kylian Mbappé a naturellement démenti l’information sur son compte X.

Mbappé : «Scène de crime», la presse suédoise lâche de nouvelles révélations https://t.co/IjZu0yLcfW pic.twitter.com/9JhYmkiMj6 — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

Mbappé charge le PSG après les accusations de viol

Le natif de Bondy a dénoncé une « FAKE NEWS », mais s’est également permis de lancer un petit tacle au PSG « Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a lâché Kylian Mbappé, en faisant référence à l’audience prévue ce mardi avec le club de la capitale dans le cadre du litige qui les oppose concernant les 55M€ réclamés par le joueur du Real Madrid.

Le PSG n'a rien vu venir !

Mais le PSG, de son côté, serait très étonné en interne par les accusations dont Kylian Mbappé fait l’objet d’après les informations de MARCA. Les Rouge-et-Bleu n’auraient rien vu venir concernant ce scandale. De ce fait, le club de la capitale aurait été surpris par le pic lancé par le champion du monde 2018. « Honnêtement, c'est une honte » a ainsi confié le PSG selon L’Equipe. À suivre...