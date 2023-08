Mbappé a encore des problèmes à l'étranger

Thibault Morlain

En mai 2022, Kylian Mbappé s'était livré à la presse brésilienne. Alors que les réponses de l'attaquant du PSG pouvaient paraitre anodine, une a retenu l'attention particulièrement. En effet, Mbappé s'était montré critique à l'encontre des nations sud-américaines, ce qui avait valu par la suite au Français de très nombreuses critiques. Et voilà que les problèmes ne sont toujours pas terminés pour Kylian Mbappé.

En 2022, quand il avait été demandé à Kylian Mbappé ses favoris pour la Coupe du monde, il n'avait pas accordé énormément de confiance aux nations d'Amérique du Sud. Le champion du monde 2018 avait alors lâché : « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est que l'on joue entre nous avec des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Nations League. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières coupes du monde, c'est toujours les Européens qui gagnent ».

L'Amérique du Sud tient sa revanche sur Mbappé

Dans toute l'Amérique du Sud, cette sortie de Kylian Mbappé n'est clairement pas passée. Ainsi, dans les semaines qui ont suivi, nombreux ont été les joueurs, entraîneurs ou observateurs à répondre au joueur du PSG et à le critiquer pour ce qu'il avait dit. Et pour ne pas arranger les affaires de Kylian Mbappé, c'est d'ailleurs face à une nation sud-américaine qu'il a perdu la Coupe du monde. Au Qatar, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui a été sacrée, l'emportant face à l'équipe de France aux tirs au but.

Des excuses réclamées