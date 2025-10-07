Marquinhos : Son successeur s’annonce au PSG ?

Axel Cornic

Véritable icône du projet QSI, Marquinhos a tout connu au Paris Saint-Germain, avec le point le plus haut atteint récemment avec la victoire en Ligue des Champions. Mais son statut a régulièrement été remis en question et certains parlent même d’un possible départ, alors que son contrat va jusqu’en 2028.

Successeur naturel de son compatriote Thiago Silva, Marquinhos est le capitaine du PSG depuis 2020. Mais s’il a réalisé des bonnes choses, il est loin de faire l’unanimité. On parle même d’un changement à venir, avec Luis Enrique qui nous a habitués aux grands coups d’éclats.

« Toujours une fierté de porter le brassard du club que tu aimes » Il y a plusieurs candidats pour lui prendre ce brassard de capitaine et Warren Zaïre Emery pourrait en être un. Formé au PSG, le milieu de terrain s’est d’ailleurs vu assigner ce rôle, lors du dernier match de Ligue 1 contre le LOSC (1-1). « C’est toujours une fierté de porter le brassard du club que tu aimes » a-t-il confié, ce mardi.