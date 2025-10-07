Marquinhos : Le stratagème de Luis Enrique pour tourner la page au PSG !

Ayant récupéré le brassard de capitaine du PSG suite au départ de Thiago Silva, Marquinhos est aujourd’hui le patron du club de la capitale. Un statut qui a toutefois régulièrement été remis en question. Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique aurait d’ailleurs bien aimé passer à autre chose avec Marquinhos à son arrivée, ayant pour cela organiser quelque chose de jamais vu.
Aujourd’hui encore, le brassard de capitaine du PSG est la propriété de Marquinhos. Mais voilà que Luis Enrique avait visiblement d’autres plans à son arrivée comme entraîneur du club de la capitale. En effet, en 2023, un vote exceptionnel a été organisé pour élire le nouveau capitaine du PSG. Si Marquinhos a été plébiscité par ses coéquipiers, Luis Enrique aurait bien aimé que ça se passe différemment.
« Luis Enrique fait quelque chose qui n’avait jamais été fait au PSG »
Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins est revenu sur ce vote particulier organisé par Luis Enrique pour élire le nouveau capitaine du PSG. Le journaliste de RMC raconte ainsi : « Luis Enrique fait quelque chose qui n’avait jamais été fait au PSG. Moi je ne l’ai jamais entendu dans un club en France. Il met en place un vote, comme on élit des délégués. Il dit : « Nouvelle saison, le représentant des joueurs ce n’est pas à moi de le choisir, vous allez voter ». Les joueurs sont pris de court car pour eux le capitaine c’est Marquinhos. Les joueurs, ce qu’ils font, c’est qu’ils lèvent tous la main pour Marquinhos. Luis Enrique dit que ça ne va pas se passer comme et là les joueurs ne comprennent pas trop ».
« Il se disait que Luis Enrique voulait tourner la page avec certains joueurs dont Marquinhos »
« Luis Enrique provoque un deuxième vote plus formel, à bulletin secret. C’est Marquinhos qui a encore gagné, mais derrière ça, il y avait la volonté de nommer capitaine un ou deux joueurs qui avaient été identifiés. A cette époque, il se disait que Luis Enrique voulait tourner la page avec certains joueurs dont Marquinhos, pas le mettre totalement de côté, mais qu’il ne soit plus le leader de l’équipe », a-t-il ajouté. Au final, Luis Enrique a reconnu aujourd’hui son erreur avec Marquinhos, qui est toujours le patron au PSG.