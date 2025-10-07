Marquinhos : Le stratagème de Luis Enrique pour tourner la page au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant récupéré le brassard de capitaine du PSG suite au départ de Thiago Silva, Marquinhos est aujourd’hui le patron du club de la capitale. Un statut qui a toutefois régulièrement été remis en question. Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique aurait d’ailleurs bien aimé passer à autre chose avec Marquinhos à son arrivée, ayant pour cela organiser quelque chose de jamais vu.

Aujourd’hui encore, le brassard de capitaine du PSG est la propriété de Marquinhos. Mais voilà que Luis Enrique avait visiblement d’autres plans à son arrivée comme entraîneur du club de la capitale. En effet, en 2023, un vote exceptionnel a été organisé pour élire le nouveau capitaine du PSG. Si Marquinhos a été plébiscité par ses coéquipiers, Luis Enrique aurait bien aimé que ça se passe différemment.

« Luis Enrique fait quelque chose qui n’avait jamais été fait au PSG » Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins est revenu sur ce vote particulier organisé par Luis Enrique pour élire le nouveau capitaine du PSG. Le journaliste de RMC raconte ainsi : « Luis Enrique fait quelque chose qui n’avait jamais été fait au PSG. Moi je ne l’ai jamais entendu dans un club en France. Il met en place un vote, comme on élit des délégués. Il dit : « Nouvelle saison, le représentant des joueurs ce n’est pas à moi de le choisir, vous allez voter ». Les joueurs sont pris de court car pour eux le capitaine c’est Marquinhos. Les joueurs, ce qu’ils font, c’est qu’ils lèvent tous la main pour Marquinhos. Luis Enrique dit que ça ne va pas se passer comme et là les joueurs ne comprennent pas trop ».