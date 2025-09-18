Marquinhos : C'est terminé, le PSG a tranché

Comme chaque année, le PSG a attendu la fin du mercato pour organiser le vote de son capitaine et de ses lieutenants. Une tradition bien rodée qui permet d’intégrer les dernières recrues et d’éviter toute instabilité prématurée. Marquinhos a été reconduit sans surprise, devant Achraf Hakimi, Vitinha et Ousmane Dembélé.
Le PSG a maintenu sa tradition : attendre la clôture du mercato pour élire officiellement son capitaine et ses lieutenants. Ce choix stratégique permet d’éviter toute remise en cause liée à des départs ou arrivées tardives. Organisé discrètement dans le vestiaire, le vote a permis de reconduire une hiérarchie déjà bien installée.
Marquinhos confirme son statut
Ce vote interne confirme la confiance du groupe envers Marquinhos. Capitaine du PSG depuis 2020, le défenseur brésilien a été reconduit selon les informations de RMC Sport. Son ancienneté, sa régularité, mais aussi sa posture exemplaire dans et hors du terrain, ont pesé dans la balance. Malgré certaines critiques sur ses performances lors de gros matchs européens, il conserve une forte légitimité auprès de ses coéquipiers.
Voici le podium
Derrière lui, Achraf Hakimi s’impose comme le vice-capitaine naturel. Très influent dans le vestiaire, apprécié pour son caractère compétiteur, le Marocain confirme son poids dans le projet du PSG. Vitinha, troisième du vote, incarne la nouvelle génération ambitieuse, tandis qu’Ousmane Dembélé, souvent décrit comme un joueur très impliqué au quotidien, complète ce quatuor de leaders.