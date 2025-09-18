Marquinhos : C'est terminé, le PSG a tranché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme chaque année, le PSG a attendu la fin du mercato pour organiser le vote de son capitaine et de ses lieutenants. Une tradition bien rodée qui permet d’intégrer les dernières recrues et d’éviter toute instabilité prématurée. Marquinhos a été reconduit sans surprise, devant Achraf Hakimi, Vitinha et Ousmane Dembélé.

Le PSG a maintenu sa tradition : attendre la clôture du mercato pour élire officiellement son capitaine et ses lieutenants. Ce choix stratégique permet d’éviter toute remise en cause liée à des départs ou arrivées tardives. Organisé discrètement dans le vestiaire, le vote a permis de reconduire une hiérarchie déjà bien installée.

Marquinhos confirme son statut Ce vote interne confirme la confiance du groupe envers Marquinhos. Capitaine du PSG depuis 2020, le défenseur brésilien a été reconduit selon les informations de RMC Sport. Son ancienneté, sa régularité, mais aussi sa posture exemplaire dans et hors du terrain, ont pesé dans la balance. Malgré certaines critiques sur ses performances lors de gros matchs européens, il conserve une forte légitimité auprès de ses coéquipiers.