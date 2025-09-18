Le PSG se régale, Luis Enrique calme tout le monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a parfaitement géré son retour en Ligue des Champions. Le club de la capitale a balayé l’Atalanta Bergame au Parc des Princes (4-0), démontrant une force collective puissante. Cependant, pour Luis Enrique, ce match ne servait pas de signal à envoyer aux autres favoris de la compétition.

Un PSG en mode rouleau compresseur. Après avoir réalisé un début de saison idéal en championnat, le club de la capitale était attendu au tournant pour son retour en Ligue des Champions. Le vainqueur de l’édition 2025 remettait son titre en jeu ce mercredi soir du côté du Parc des Princes avec la réception de l’Atalanta Bergame. Très appliqués, les hommes de Luis Enrique ont totalement submergé leur adversaire du soir, et démarrent la compétition de la meilleure des manières.

« Ce sera difficile de gagner cinq matches » Ayant parfaitement lancé sa campagne européenne, le PSG espère clairement se mettre à l’abri rapidement concernant une qualification pour les prochains tours se la C1. Même si pour Luis Enrique, l’objectif de terminer dans les huit premiers n’est pas forcément présent : « Il n'y a pas vraiment d'objectif, parce que comme vous le savez, notre calendrier est très différent de celui des autres. Ce sera difficile de gagner cinq matches et de faire un nul, car on a le calendrier le plus compliqué », confie le coach parisien en conférence de presse d’après-match. Selon Luis Enrique, le PSG n’a pas forcément envoyé de message avec ce beau succès.