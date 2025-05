Malaise dans le vestiaire, le PSG annonce un règlement de comptes

La saison européenne du PSG a basculé un soir d'hiver, le 22 janvier dernier pour être précis. Alors mené au score par Manchester City et proche de l'élimination, le club parisien a fini par se rebeller et à vaincre la formation anglaise. Une victoire qui représente le point de départ du renouveau parisien comme le reconnaît Achraf Hakimi.

La rencontre face à Manchester City a tout changé

Au cours d’un entretien accordé à France TV, Achraf Hakimi a évoqué ce point de bascule. Un changement de mentalité qui trouve sa source dans une grosse discussion dans le vestiaire. « Nous sortions d'une période difficile en Ligue des Champions, on jouait pas trop mal mais ça nous arrivait de perdre. On avait des occasions mais on marquait pas, on encaissait des buts. On a eu une discussion entre joueurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on change quelque chose. On a fait un match très complet au Parc. On a gagné, on a bien joué, on a montré un autre visage de l'équipe. À partir de là, on a commencé à croire qu'on pouvait aller loin en Ligue des Champions. C'est le match qui a fait basculer notre saison » a déclaré le joueur du PSG.