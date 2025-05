Il l’annonce, le PSG a signé «un très grand entraîneur»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prolongé en octobre dernier, Luis Enrique est parvenu à faire de cette équipe l'une des meilleures d'Europe. Alors avant la finale de Coupe de France, le technicien espagnol a reçu l'hommage de son capitaine. Marquinhos n'a pas tari d'éloges à l'égard de son entraîneur, qui figure, pour lui, dans le gotha mondial.

« C'est tout un travail d'équipe, tout un travail construit depuis son arrivée, il a mis ses idées en place petit à petit, il a réussi à améliorer notre jeu, notre défense, notre attaque. Il nous apporte des alternatives. C'est tout un travail depuis son arrivée. On sait comment défendre si une équipe attaque de telle ou telle manière. On est préparés pour ça. Il a aussi beaucoup travaillé l'aspect mental, la motivation, la préparation, l'attitude des joueurs. Ce n'est pas juste un coach qui dit de faire ça ou ça. Il nous a montré le chemin. Il ne parle pas que de foot. C'est plus grand que ça. Il est exigeant. C'est un très grand coach » a confié Marquinhos.

« On s'est beaucoup amélioré »

Avant d’affronter Reims, le joueur de 31 ans estime que le groupe est prêt. « On s'est beaucoup amélioré. On sait comment trouver des espaces, des points à exploiter. Beaucoup de choses peuvent se passer dans un match, il faut bien se préparer. On a encore un jour de préparation. On a travaillé quelque chose cette semaine pour ce match de demain. Tout le monde sera à 130% pour remporter ce trophée. Une finale, il faut la gagner, on ne peut pas la laisser passer » a-t-il lâché ce vendredi.