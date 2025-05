«Le meilleur avant-centre» a signé au PSG, c'est une surprise !

Amadou Diawara

Lors de cette saison 2024-2025, Luis Enrique a repositionné Ousmane Dembélé (28 ans) en tant qu'attaquant axial. Alors que le numéro 10 du PSG a été nommé meilleur joueur de Ligue 1, Pierre Ménès n'a pas tari d'éloges à son égard, validant totalement cette distinction aux Trophées UNFP.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique a utilisé Ousmane Dembélé à différents postes. En effet, le numéro 10 parisien a été baladé entre les deux ailes et l'axe de l'attaque rouge et bleu. Et cette saison, Luis Enrique a décidé de laisser Ousmane Dembélé - transféré depuis le FC Barcelone le 12 aout 2023 - dans une position d'avant-centre. Un choix plus que payant.

PSG : Ousmane Dembélé, la surprise de Luis Enrique Grâce à son nouveau rôle sous la houlette de Luis Enrique, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur au PSG. Et il n'a pas perdu ses qualités de percussion et d'élimination. D'ailleurs, l'international français est à la fois le meilleur joueur et le meilleur buteur (21 réalisations) de la saison 2024-2025 en Ligue 1.