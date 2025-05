Du jamais vu, le PSG boucle une signature historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a enfin officialisé la prolongation de Luis Campos. Le dirigeant portugais voit même ses responsabilités s'élargir, puisqu'il devient conseiller sportif de QSI dans son ensemble. Une signature qui n'a rien d'anodin puisque c'est la première fois depuis l'arrivée de QSI qu'un binôme entraîneur-directeur sportif connaîtra une troisième saison.

Comme révélé par le10sport.com dès le début de l'été 2024, l'osmose entre Luis Enrique et Luis Campos est parfait. A tel point, qu'une telle entente sur la ligne directrice à mener au sein du PSG entre l'entraîneur et la direction n'avait jamais été vue auparavant sous l'ère QSI. D'ailleurs, le recrutement qui a suivi a très largement confirmé cette tendance puisque Luis Campos est allé chercher les joueurs parfaits pour répondre aux exigences du jeu de Luis Enrique, à l'image de Joao Neves, Willian Pacho ou encore Désiré Doué.

Campos-Luis Enrique, l'entente parfaite C'est la raison pour laquelle, le PSG a non seulement décidé de prolonger Luis Campos, mais surtout de lui offrir un contrat sur le très long terme avec un rôle élargi. Par le biais d'un communiqué, QSI annonce effectivement « le renouvellement du mandat de Luis Campos en tant que conseiller sportif. M. Campos a rejoint QSI en juin 2022 pour un mandat de trois ans, et a renouvelé son contrat pour cinq années supplémentaires, jusqu'en 2030 ». Lié pour cinq ans de plus au PSG, le Portugais endosse désormais l'étiquette de conseiller de QSI dans son ensemble. Une prolongation qui vient récompenser son travail mais également son entente parfaite avec Luis Enrique. Ce qui démontre la volonté du PSG de s'inscrire enfin sur le long terme en misant sur la stabilité avec ce projet qui semble porter ses fruits.