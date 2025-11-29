Malaise avec Barcola : Le PSG confirme !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, les pépins physiques se sont enchaînés au PSG. Luis Enrique s’est ainsi retrouvé privé de ses principales armes offensives. Bradley Barcola est donc devenu titulaire un peu par défaut chez les Rouge-et-Bleu. Au sein du club de la capitale, on semble toutefois conscient du malaise qui s’est installé autour de l’international français.

Le PSG n’a pas été épargné par les pépins physiques depuis le début de saison. Le club de la capitale a été privé de ses principaux titulaires quelques temps, notamment en attaque. Luis Enrique n’a presque jamais pu compter sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur cet exercice 2025-2026 jusqu’à présent. Et les options derrière eux ne sont pas vraiment nombreuses.

Bradley Barcola galère au PSG Bradley Barcola s’est ainsi retrouvé propulsé à un rôle de titulaire un peu par défaut. Mais ces derniers temps, l’international français n’a pas vraiment convaincu son monde au PSG. L’ailier de 23 ans n’entre plus vraiment dans la tête de ses adversaires, ne les élimine plus comme il sait le faire et fait preuve de grosses lacunes à la finition.