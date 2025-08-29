Luis Enrique retrouve son ancien club : La grosse annonce du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si la saison dernière, le PSG l’avait évité, le club parisien retrouvera bien le FC Barcelone dans les prochains mois en phase de championnat de la Ligue des Champions. Luis Enrique va ainsi retrouver son ancien club dans une affiche déjà très attendue. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi s’est dit très heureux de cette grosse affiche pour les siens.

De vieux ennemis vont se retrouver. Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des Champions. A l’instar de la saison précédente, le PSG n’a pas été véritablement verni, et devra batailler pour accéder au tour suivant. Ainsi, le champion d’Europe en titre a hérité du Bayern Munich, du FC Barcelone, du Bayer Leverkusen, du Sporting CP, de Tottenham, de Newcastle et de l'Athletic Bilbao. Après avoir évité le Barça la saison précédente, Paris va de nouveau affronter le club catalan.

Le PSG et Luis Enrique retrouvent le Barça Cela va également permettre à Luis Enrique de retrouver son ancien club. Au sein du documentaire diffusé par Canal + à son sujet, le coach du PSG avait affirmé qu’il n’aimait pas rencontrer le Barça, lui qui est une véritable légende du club blaugrana. Néanmoins, il faudra se faire violence pour Paris, qui se déplacera en Catalogne. En attendant, c’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui s’est exprimé sur ce tirage peu évident pour les siens.