Luis Enrique - PSG : Coup de tonnerre, il annonce déjà la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion d’Europe. Le PSG a rejoint le cercle privilégié des lauréats de la Ligue des champions. Et ce, notamment grâce au tandem Luis Campos - Luis Enrique. Le projet de développement de jeunes talents porte ses fruits actuellement, mais ne s’éternisera pas selon le journaliste Dominique Séverac. Explications.

Luis Enrique a pris les rênes de l’effectif du PSG à l’été 2023. Dès lors, le conseiller football Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi ont fait en sorte de lui bâtir une équipe à son image. C’est pourquoi l’entraîneur espagnol a témoigné de pas moins de 11 recrues à son arrivée et a vu le club de la capitale poursuivre le renouvellement de l’équipe les mois suivants avec Willian Pacho, Joao Neves, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG version Luis Enrique flambe en 2025 Un groupe qui lui a permis de rafler le Saint-Graal européen tant convoité au PSG : la Ligue des champions. Cependant, il ne devrait pas y avoir de dynastie au Paris Saint-Germain. Et pour cause, cette équipe aurait une date de péremption d’après Dominique Séverac. Elle pourrait même ne pas faire long feu après le départ de son entraîneur sous contrat jusqu’en juin 2027.