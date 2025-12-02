Luis Enrique plombe un attaquant du PSG : La grosse accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Luis Enrique est contraint de jongler avec un effectif décimé par les blessures. Bradley Barcola échappe à cette hécatombe, mais son rendement est toutefois très décevant. Et pour cause, selon Pierre Ménès, le fait d'user à outrance de la polyvalence a plombé l'ailier français.

En raison des nombreuses blessures dans le secteur offensif du PSG, Bradley Barcola avait un coup à jouer. Mais alors que Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont enchaîné les pépins physiques, l'ancien ailier de l'OL ne parvient pas à les faire oublier. Interrogé sur cette situation, Pierre Ménès estime notamment que Luis Enrique est en partie responsable.

Luis Enrique responsable de la méforme de Barcola ? « C'est vrai que ces derniers temps, les prestations de Barcola ne sont pas extraordinaires, loin de là. Je pense qu'il a perdu confiance devant le but parce que je trouve que son pouvoir d'accélération est intact. Mais je pense que ça lui nuit d'être baladé à droite, à gauche ou dans l'axe. La polyvalence réclamée par Luis Enrique plombe certains joueurs et Barcola en fait partie », a-t-il confié dans une vidéo publié sur sa chaîne YouTube.