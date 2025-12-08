Luis Enrique : Nouveau malaise au PSG ?

Pierrick Levallet

Matvey Safonov a disputé son premier match de la saison ce samedi. En l’absence de Lucas Chevalier, l’international russe a gardé les cages du PSG inviolées contre le Stade Rennais (5-0). Plutôt mécontent de son temps de jeu, le gardien de 26 ans est en train de mettre la pression sur son homologue français, selon un principe fort de Luis Enrique.

Mécontent de son temps, Matvey Safonov a eu droit à ses premières minutes avec le PSG cette saison. L’international russe a remplacé Lucas Chevalier, touché au pied après son choc face à l’AS Monaco. Et le gardien de but de 26 ans s’est très bien illustré en gardant les cages du PSG inviolées contre le Stade Rennais ce samedi (5-0).

Safonov en plein malaise au PSG ? Comme le rapporte L’Equipe, Matvey Safonov était plutôt déçu de voir que la rotation a été presque inexistante jusqu’à présent au PSG. Mais chez les Rouge-et-Bleu, on assure que la prestation du Russe n’a rien changé à la hiérarchie des gardiens. Le sujet n’aurait même pas été mis sur la table. Au sein du club de la capitale, on insisterait même sur le fait que la concurrence existe à tous les postes, selon un principe fort de Luis Enrique.