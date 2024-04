Luis Enrique : Mbappé explose, il annonce un conflit au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Laissé encore sur le banc au moment du coup d'envoi de la rencontre face à l'OL ce dimanche, Kylian Mbappé prendrait son mal en patience. En attendant son départ en fin de saison, le joueur du PSG essayerait de bonne figure, alors que son entente avec Luis Enrique serait loin d'être cordiale. Journaliste pour France Football, Dave Appadoo a livré son point de vue sur ce conflit.

Nouvel épisode dans la gestion du cas Kylian Mbappé. Quelques jours après la rencontre de Ligue des champions face au FC Barcelone au cours de laquelle le joueur a claqué un doublé, Luis Enrique a pris la décision de le laisser sur le banc au coup d'envoi de la rencontre face à l'OL ce dimanche. Une mise à l'écart qui ne devrait pas arranger la relation entre Mbappé et son entraîneur au PSG.

Ce serait la guerre entre Mbappé et Luis Enrique

Selon les informations d' OK Diario , les deux hommes ne s'adresseraient plus la parole. Pour Kylian Mbappé, Luis Enrique ne serait pas sincère et ne ferait qu'obéir aux directives du Qatar, qui ne supporterait pas son départ au Real Madrid à l'issue de son contrat. Journaliste pour France Football , Dave Appadoo annonce que le coach espagnol n'a pas hésité, aussi, à remonter les bretelles de sa star, lui demandant de se comporter comme un leader.

Luis Enrique a donné une consigne à Mbappé ?