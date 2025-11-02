Luis Enrique : Le coup de génie du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec Luis Campos, Luis Enrique forme un tandem sportif gagnant pour le PSG. Le coach espagnol et le conseiller football portugais parviennent à bâtir un effectif capable d'être performant à l'instant T et sur la durée. Et notamment grâce à la montée en puissance des titis parisiens par le biais d'une politique retravaillée avec le directeur du centre de formation : Yohan Cabaye.

Au Paris Saint-Germain, on semble se rapprocher de plus en plus de la méthode Barça. Les jeunes pépites de La Masia jouent comme l'équipe première comme Thierry Henry le révélait en interview pour Stick to Football, segment de The Overlap de Sky Sports.

«On fait beaucoup de rendez-vous» En plus d'être passé au PSG en tant que joueur, Yohan Cabaye a occupé les fonctions de coordinateur de jeunes avant d'hériter de celles de directeur du centre de formation en octobre 2024. Pour Téléfoot, Luis Campos a communiqué sur l'importance du rôle de Cabaye qui fait le lien entre les jeunes et l'équipe première de Luis Enrique. « Avec l'arrivée de Yohan Cabaye, on discute beaucoup, on fait beaucoup de rendez-vous. Surtout au niveau technique ».