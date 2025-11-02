Le PSG reçoit un gros coup de pression à l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, le PSG disputera une nouvelle rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le club de la capitale tentera de conserver son parcours parfait pour le moment en ajoutant une 4ème victoire. Mais en face, il y a une équipe très en forme qui reste sur 15 succès consécutifs. Max Eberl, le directeur sportif du club allemand, prévient.

Moins impressionnant ces dernières semaines en Ligue 1, le PSG conserve malgré tout la tête du championnat. Le club semble concentrer ses efforts sur la Ligue des champions et il faudra frapper un grand coup pour venir à bout du Bayern. Le club allemand occupe la deuxième place de la phase de ligue pour le moment, juste derrière le PSG. Avant de choc au sommet, le PSG a reçu une grosse menace.

Le Bayern, un obstacle trop grand pour le PSG ? Impressionnant de réussite depuis le début de la saison, le Bayern Munich n'aura pas de pitié pour le PSG. Le directeur sportif du club Max Eberl a donné le ton. « On dit que Paris a l'avantage de recevoir le match et c'est peut-être ce pourcentage qui va vers le PSG. Mais on se rend là-bas, on est toujours invaincus, et on veut le rester. Si on joue à notre meilleur niveau, c'est difficile de nous battre » déclare-t-il, comme le rapporte RMC.