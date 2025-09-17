Luis Enrique : Le coup de foudre au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au club depuis 2013, Marquinhos a eu le temps de voir passer de nombreux entraîneurs de renom sur le banc du PSG. Mais c'est finalement Luis Enrique qui a réussi à mener le club vers son premier trophée en Ligue des champions. Une performance exceptionnelle qui laisse place à de nombreux éloges.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique a mis en place un projet très efficace pour décrocher la Ligue des champions. Le coach espagnol est sûr de ses forces et de celle de son équipe et il a mené à bien sa mission d'une main de maître. Marquinhos est revenu sur les qualités de celui qui a été sélectionneur de l'Equipe d'Espagne.

« Il est très fort » Entraîneur d'expérience, Luis Enrique a pourtant été la cible de nombreuses critiques, même au début de la saison dernière. L'Espagnol a su passer outre et a impressionné tout le monde, à commencer par ses propres joueurs. « Chaque entraîneur a ses spécificités et j’ai beaucoup de respect pour tous. J’aime trop Luis Enrique, il est très fort. C’est un grand coach qui aborde tous les aspects du jeu. Il sait motiver les joueurs et nous a préparés physiquement, tactiquement et mentalement. On est prêts à s’adapter à tous les scénarios » débute Marquinhos dans un entretien pour Le Parisien.