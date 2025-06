Luis Enrique : La surprise loin des caméras !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 31 mai dernier, la victoire du PSG en finale de Ligue des champions faisait entrer leurs supporters dans une joie historique. Et pour cause, le Paris Saint-Germain n'avait jamais soulevé la Ligue des champions jusque-là. Le soutien des supporters a été sans faille et Luis Enrique ne l'a pas oublié. C'est pourquoi il a pris le soin de publier une vidéo sur son compte Instagram.

Le Paris Saint-Germain est allé chercher la première Ligue des champions de son histoire il y a une semaine jour pour jour. Le club de la capitale surclassait alors l'Inter, triple vainqueur de la compétition en survolant les débats grâce à un doublé de Désiré Doué, un but d'Achraf Hakimi, ainsi que deux réalisations signées Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu (5-0). Le tout, sous la houlette de son maestro Luis Enrique.

«Paris SG, tous ensemble on chantera !». Beaucoup décrié lors de la première partie de saison pour le manque de clarté dans son management et ses décisions changeantes au niveau de son onze de départ, Luis Enrique a trouvé de la constance au fil de l'exercice avec une composition de départ claire et plus que les onze joueurs sur le terrain qui se sont battus les uns pour les autres avec le résultat que l'on connaît : un quadruplé historique comprenant la Ligue des champions. Fan de vélo, Luis Enrique a mis en ligne une publication sur Instagram en pleine balade sur son deux roues en entonnant le chant spécial du club : « Paris SG, tous ensemble on chantera ! ».