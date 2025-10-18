Luis Enrique : La discussion révélée à Barcelone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur du PSG à l’été 2023, Luis Enrique a totalement métamorphosé le club de la capitale. Un choix qui a été une réussite totale avec cette Ligue des Champions remportée la saison dernière. Aux commandes de la formation parisienne, l’Espagnol a fait taire tous ses détracteurs et aujourd’hui, tout le monde parle de lui. C’est notamment le cas au FC Barcelone.

Passé par le club de rugby de Castres et le XV de France, Laurent Labit est un passionné de football. C’est ainsi que le 1er octobre dernier, il était du côté de Barcelone pour assister à la rencontre de Ligue des Champions entre les Blaugrana et le PSG. Un voyage en Catalogne qui a permis à Laurent Labit de pouvoir notamment échanger avec Deco. L’occasion d’évoquer notamment un certain Luis Enrique.

« J'ai beaucoup discuté avec Deco » Dans des propos accordés ce samedi à L’Equipe, Laurent Labit a raconté son voyage récent à Barcelone. C’est ainsi qu’il a confié : « J’aime le foot ? J'adore. J'étais invité à Barcelone-PSG (1-2), le 1er octobre, et j'ai passé du temps à la Masia en marge du match. J'ai beaucoup discuté avec Deco ».