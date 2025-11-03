Luis Enrique : Grand changement au PSG, c’est validé !

Pierrick Levallet

Luis Enrique a apporté une toute nouvelle philosophie en débarquant au PSG. Le coach espagnol met un point d’honneur à ce que son équipe détienne la possession du ballon, tout en se montrant efficace sur coup de pied arrêté. Les Rouge-et-Bleu les jouent ainsi régulièrement à deux. Et cette particularité a été validée par Francis Gillot.

L’arrivée de Luis Enrique a propulsé le PSG dans une nouvelle dimension. Le technicien espagnol a apporté une toute nouvelle philosophie de jeu après avoir débarqué en 2023. L’objectif est simple : que son équipe domine son adversaire en maintenant la possession du ballon. Mais dans le même temps, le coach de 55 ans veut que ses joueurs soient efficaces sur coup de pied arrêté. Le PSG les joue donc régulièrement à deux cette saison. Et ce changement de stratégie a été validé par Francis Gillot.

«Ça colle parfaitement à la philosophie de Luis Enrique» « Ça me fait penser au Barça d’il y a 15 ans. Ça colle parfaitement à la philosophie de Luis Enrique. Cela permet dans cet esprit de possession, de conserver le ballon autour de la surface plutôt que de le rendre directement au gardien adverse ou de prendre le risque de voir la défense le dégager » a d’abord confié l’ex-entraîneur du RC Lens, interrogé par Le Parisien.