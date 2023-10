Luis Enrique : En direct, il dévoile la raison du choix du PSG !

Thomas Bourseau

aAlors que le schéma de jeu à quatre attaquants de Luis Enrique est occasionnellement critiqué par les observateurs et notamment par Daniel Riolo, Christophe Dugarry a laissé entendre que ce serait notamment pour cette raison qu’il a été choisi par le PSG cet été.

Après Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le PSG a nommé un troisième entraîneur en l’espace d’un an et demi cet été en confiant les clés du groupe professionnel à Luis Enrique. Quand bien même le style de jeu du Paris Saint-Germain semble métamorphosé et axé sur un pressing lourd et une possession importante, son schéma tactique est pointé du doigt et notamment par Daniel Riolo.

«Je ne comprends pas ce système-là»

« Il a le moyen de mettre une bonne équipe et un bon système, mais il ne le fera pas. Car jusqu’au bout, il va vouloir nous fermer nos bouches avec son 4-2-4. Et on verra qu’à chaque fois que le PSG est pressé, il est en difficulté. Je ne comprends pas ce système-là, je ne vois pas ce qu’il apporte » . a confié l’éditorialiste de RMC à l’ After Foot dimanche soir.

«Il a été recruté pour ça»