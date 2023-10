PSG : Il se lâche après la polémique, ça va plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Alors qu'Achraf Hakimi a été victime d'insultes lors du duel entre le PSG et Brest, Kylian Mbappé a chambré les supporters adverses pour le défendre. Sur les réseaux sociaux, Sydney Govou a tenu à apporter son soutien au numéro 7 parisien, qui est pointé du doigt par certains pour son attitude.

Ce dimanche après-midi, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Brest en Ligue 1. Alors qu'Achraf Hakimi s'est fait insulté par des supporters adverses, Kylian Mbappé a tenu à prendre sa défense à sa manière. En effet, la star du PSG a chambré le public breton après avoir inscrit le but de la victoire en fin de match (2-3).

PSG : Mbappé craque en plein match, il pousse un coup de gueule https://t.co/GtLE492tQc pic.twitter.com/m4dTLtHUej — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Govou vole au secours de Mbappé

Alors que certains lui ont reproché son attitude, Kylian Mbappé a justifié son coup de sang sur son compte X . « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau… » , a pesté l'attaquant du PSG, répondant au post suivant : « un capitaine de l’équipe de France ne devrait pas faire ça ».

«Bravo messieurs, bravo Kylian»