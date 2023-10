Luis Enrique boucle un transfert au PSG, les coulisses dévoilées

Thibault Morlain

Avant d’être l’entraîneur du PSG, Luis Enrique était également passé par le banc de touche. On se souvient notamment de lui à la tête des Blaugrana lors de la remontada de 2017. Et quand il était au Barça, Luis Enrique était d’ailleurs venu piocher au PSG, décrochant notamment son téléphone pour le transfert de Lucas Digne.

Joueur du PSG de 2013 à 2016, Lucas Digne a ensuite filé au FC Barcelone. Au sortir d’un prêt réussi à l’AS Rome, le latéral gauche français a été transféré chez les Blaugrana. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, alors entraîneur du Barça…



« J’ai eu Luis Enrique au téléphone »

Pour Colinterview , Lucas Digne est revenu sur son transfert au FC Barcelone. L’ancien joueur du PSG a notamment raconté que Luis Enrique l’avait appelé pour le convaincre de venir en Catalogne : « Une possibilité de rester à la Roma ? On a essayé, mais c’était compliqué. Et il y a le Barça qui est arrivé. Le Barça, faut savoir c’est mon club de rêve depuis tout petit. J’ai eu Luis Enrique au téléphone pendant l’Euro ».

« C’était mon rêve d’enfant »