Désillusion au PSG, il acte son transfert

Recruté par le PSG en 2013 en provenance du LOSC, Lucas Digne n’a jamais vraiment réussi à s’imposer avec le club de la capitale. En concurrence avec Maxwell au poste d’arrière gauche, le Français a bénéficié d’un temps de jeu réduit. Une situation que Digne ne pouvait plus supporter à un moment. Et c’est ainsi qu’à l’été 2015, il a décidé de s’en aller, étant alors prêté à l’AS Rome.

Ayant disputé 44 matchs sous le maillot du PSG en deux saisons, Lucas Digne n’a jamais pu enchainer face à la concurrence de Maxwell. Forcément, alors qu’il était encore jeune, le Français a préféré aller voir ailleurs pour pouvoir avoir le temps de jeu qu’il méritait. Ainsi, en 2015, Digne fait ses valises et quitte le PSG. Approché par Rudi Garcia, son ancien entraîneur au LOSC et à l’époque à l’AS Rome, le latéral gauche n’hésite pas une seconde pour rallier la capitale italienne.



« Je voulais jouer et être important dans l’équipe »

C’est donc sous la forme d’un prêt que Lucas Digne a quitté le PSG pour l’AS Rome en 2015. Pour Colinterview , l’actuel joueur d’Aston Villa est revenu sur son choix de faire les valises pour l’Italie, expliquant alors : « A quel moment je commence à avoir envie de quitter le PSG ? A partir de janvier/février. Un peu avant la fin de la saison. Je voulais jouer et être important dans l’équipe, ce n’est pas ce qui se passe. Je me dis pourquoi pas essayer de partir quelque part où je pourrais avoir un statut important et être important pour l’équipe et enchainer les matchs. Derrière ça, l’Euro arrivait, il fallait que je décide quoi faire. J’ai eu le projet de Rome avec Rudi Garcia ».

