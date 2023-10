PSG : Mbappé multiplie les soirées, il pousse un coup de gueule

Thibault Morlain

Il y a quelques jours maintenant, Daniel Riolo avait tenu des propos qui ont fait énormément parler à propos de Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant du PSG connaissait une période de moins bien, il avait été expliqué qu’il fréquentait de plus en plus les soirées parisiennes. De quoi faire halluciner Jérôme Rothen, qui ne croit pas à cette version de Mbappé.

« Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment. C’est plus que problématique. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent ». Voilà ce qu’avait balancé Daniel Riolo sur Kylian Mbappé et ses soirées qui font polémique.

« Il ne faut pas allez chercher des problèmes là où il n’y en a pas »

Pour Colinterview , Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule sur ce sujet. « Il ne faut pas allez chercher des problèmes là où il n’y en a pas. Là maintenant on nous parle qu’il n’est pas bon depuis un mois et demi parce qu’il s’est perdu dans les nuits parisiennes. Mais, vous croyez quoi ? », balance-t-il pour défendre Kylian Mbappé.

« Arrêtez les bêtises, sans déconner »