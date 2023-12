Luis Enrique a un plan au PSG, il balance

Pierrick Levallet

Successeur de Christophe Galtier au PSG, Luis Enrique avait un schéma de jeu bien défini en tête à son arrivée. Mais depuis le début de saison, le technicien espagnol enchaîne les expériences tactiques. Ceci serait le résultat d'une réflexion poussée, l'entraîneur de 53 ans ayant quelque chose derrière la tête avec son effectif.

Après une saison éprouvante, Christophe Galtier a vu son aventure au PSG se terminer prématurément. Le technicien français a été démis de ses fonctions cet été et remplacé par Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne arrivait avec un schéma de jeu clair en tête. Mais depuis son arrivée, l’entraîneur du PSG multiplie les expériences tactiques, ayant fait du club de la capitale un véritable laboratoire.

«Son obsession, c’est le collectif»

Mais le coach de 53 ans ne change pas son onze régulièrement par hasard. Philippe Montanier a d’ailleurs révélé ce que Luis Enrique avait derrière la tête au PSG. « Son obsession, c’est le collectif. Il souhaite que les joueurs soient interchangeables. C’est pour ça qu’il essaye d’en inclure le maximum afin que son équipe continue de jouer dans le même registre et ne perde pas son niveau moyen. Il y a des affinités que se développent mais il désire que tous les joueurs puissent créer des automatismes entre eux. Il essaye à chaque fois de trouver la meilleure alchimie et cela passe par différents essais. Il a des convictions et il veut les appliquer jusqu’au bout pour qu’elles rentrent dans la tête des joueurs » a expliqué l’ancien entraîneur passé par la Real Sociedad, interrogé par Le Parisien .

«Cette polyvalence lui permet d’être imprévisible»